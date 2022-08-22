باكستان.. المئات أمام منزل عمران خان لمنع اعتقاله والتلفزيون يحظر بث خطاباته

2022-08-22 / 12:07
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هبة بريس - وكالات

تجمع المئات من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام منزله الواقع على قمة تل في العاصمة إسلام آباد، الاثنين، متعهدين بمنع اعتقاله بتهم مكافحة الإرهاب.

يأتي هذا في أعقاب دعوى رفعتها الشرطة على خان، يوم السبت، لتهديده مسؤولين حكوميين في خطاب عام، بشأن مزاعم تعذيب الشرطة لأحد مساعديه الذي يواجه اتهامات بالتحريض على التمرد في الجيش صاحب النفوذ الكبير في البلاد.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف التي تولت السلطة بعد الإطاحة بخان في اقتراع على الثقة في أبريل.

وقال علي أمين غاندابور، الوزير السابق في حكومته، على تويتر: “لو تم القبض على عمران خان… سنستولي على إسلام اباد بسلطة الشعب”، بينما حث بعض قادة الحزب أنصار خان على الاستعداد لحشد جماهيري.

وحظرت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في باكستان على القنوات التلفزيونية بث خطابات عمران خان مباشرة، منبهة إلى أن “تصريحاته الاستفزازية ضد مؤسسات وضباط الدولة.. ستحدث اضطرابات على الأرجح للسلم والهدوء العام”.

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