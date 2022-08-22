تفاصيل حريق غابة دكانة الدشر جماعة مزراوة إقليم تاونات

2022-08-22 / 11:30
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ع محياوي - هبة بريس

على إثر الحريق الذي شب بعد ظهر يوم الأحد 21 غشت 2022 بالقطاع الغابوي تمزكانة بالمكان المسمى دكانة الدشار التابع لجماعة مزراوة دائرة تاونات والمحادي لحيي احجر معبد والعشايش التابعين لنفوذ الملحقة الإدارية الثانية بجماعة تاونات، توجه عامل إقليم تاونات رفقة رؤساء المصالح الأمنية الإقليمية إلى عين المكان لتفقد سير عملية الإطفاء وتأطيرها وتنسيق الجهود المبذولة لإخماد الحريق الذي سخرت له إمكانيات بشرية ومادية هامة تمثلت في رجال وأعوان السلطة وأفراد القوات المساعدة وعناصر المياه والغابات ومحاربة التصحر والدرك الملكي والوقاية المدنية، مؤطرين من طرف رؤساء المصالح المذكورة وكذا بعض اليد العاملة التابعة لبرنامج أوراش، فضلا عن مجموعة من ساكنة المنطقة الذين تطوعوا للمساهمة في جهود الإخماد، تدخلت على المستوى الميداني أدت إلى إيقاف زحف النيران.

وفيما يخص الوسائل اللوجستيكية، فقد تم تسخير 7 شاحنات صهريجية تابعة لكل من الوقاية المدنية والجماعات الترابية وسيارة رباعية الدفع للتدخل الأولي تابعة للمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وآليتين تابعتين لمجموعة الجماعات ” التعاون” وكذا طائرتين من نوع كانادير مخصصتين لإخماد الحرائق تابعتين للقوات المسلحة الملكية الجوية.

وقد بلغت الحصيلة الأولية للمساحة التي أتت عليها النيران حوالي 40 هكتارا من الأشجار الغابوية وحوالي 05 هكتارات من أراضي الخواص مغروسة باشجار الزيتون.

ولا زالت الجهود متواصلة لإخماد الحريق بشكل كلي والتي توجد في مراحلها الأخيرة، كما أن البحث جاريا من طرف السلطة المحلية والمصالح الأمنية المختصة لتحديد أسباب وملابسات الحريق.

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