هبة بريس - وكالات

أعلن مسؤول أمني في الجزائر، اعتقال 13 شخصا مشتبه بتورطهم في حرائق الغابات التي مست مناطق متفرقة من البلاد وخلفت نحو 40 قتيلا على الأقل.

وقال المقدم عبد القادر بزيو، رئيس مصلحة الاتصال بقيادة جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع، في تصريحات للإذاعة الجزائرية الحكومية، إن التحقيقات لا تزال متواصلة.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أشار مسؤول في جهاز الدرك بولاية الطارف، إلى ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات بالمنطقة إلى 36 قتيلا، لتصبح أكثر الولايات تضررا.

وأفادت لجنة محلية في وقت سابق بان من بين الضحايا 11 طفلا و6 نساء و13 رجلا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0