عصام كمال لمسؤول ثقافي يحاربه :”هل نحن بمملكة صاحب الجلالة راعي الفن و الفنانين؟”

أعرب الفنان المغربي عصام كمال عن استيائه من الهجوم الخفي الذي بات يتعرض له من طرف مسؤول ثقافي، على إثر دفاعه على مجموعة من القضايا التي تخص الفنانين.

و نشر كمال تدوينة مطولة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، يكشف من خلالها تفاصيل الواقعة الخطيرة، على حد تعبيره.

و كتب :” أصدقائي، تلقيت مؤخرا دعوات من مجموعة من المهرجانات الموسيقية الممولة أو المدعمة من طرف وزارة الثقافة المغربية، و بعدما تم الاتفاق مع مدير أعمالي على كل التفاصيل، قمنا بالاستعداد رفقة فريق عملي لملاقات جمهوري الحبيب بعد أكثر من سنتين من الجمود الثقافي بالبلاد، فإذا بنا نتلقى اتصالات من طرف المنظمين لإلغاء الحفلات بعد تدخل مسؤول مجهول بقطاع الثقافة”.

و أضاف :”هكذا تم ابعادي من مجموعة من التظاهرات الفنية هذه السنة بأمر من مسؤول مجهول بقطاع الثقافة بحجة أنني أزعج البعض عندما أترافع عن قضايا الفنان و خصوصا قضية حقوق التأليف و الحقوق المجاورة. فمن هو هذا المسؤول المجهول؟ و هل تدخل محاربة الفنانين المغاربة الموشحين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ضمن اختصاصاته؟ هل نحن فعلا بمملكة صاحب الجلالة راعي الفن و الفنانين؟ هل نحن فعلا بالمغرب العريق الذي يخطو خطوات عملاقة نحو المستقبل أم نحن على كوكب آخر، كوكب يتصرف فيه المسؤول الثقافي كدكتاتور شيوعي؟”

و اختتم تدوينته قائلا:” بصفتي رئيس نقابة الكتاب و الملحنين المستقلين المغاربة (SACIM)، أعتبر هذه الواقعة سابقة خطيرة و تعسفا ممنهجا على حقوق دستورية أساسية: حق الشغل، حق التعبير و إبداء الرأي، حق العمل النقابي و الدفاع عن حقوق الفنانين المشروعة”.

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