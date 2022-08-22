أمريكا ترخص استخدام لقاح “نوفافاكس” لفئة المراهقين

2022-08-22 / 10:08
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هبة بريس - وكالات

أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الضوء الأخضر من أجل استخدام لقاح “نوفافاكس” المضاد لـ”كوفيد-19″ في صفوف المراهقين من الفئة العمرية 12-17 سنة.

وحظي هذا القرار، وفق ما أوردته وسائل إعلام أمريكية، بترحيب الأشخاص غير الملقحين والذين يفضلون لقاحا لا يعتمد تقنية الحمض النووي الريبي المرسالي (ARNm)، التي تستخدمها “فايزر” و”موديرنا”.

وأكد الرئيس المدير العام ل”نوفافاكس”، ستانلي إيرك، في بيان، أن هذا الترخيص سيسمح برفع معدلات التلقيح، خاصة في ظل الاستعداد لارتفاع عدد حالات “كوفيد-19” مع بداية فصل الخريف والعودة إلى المدارس.

وأضاف أن هذا اللقاح، الذي تم تطويره وفقا لمقاربة مبتكرة باستخدام تقنية قائمة على البروتين، من شأنه زيادة معدل التطعيم في صفوف المراهقين.

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