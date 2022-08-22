مدارس خصوصية تفرض على الآباء اقتناء الكتب المدرسية منها
هبة بريس
سخط واستياء عارمين، ذاك الذي يعم عدد من أباء وأولياء أمور التلاميذ، بسبب ممارسات وقرارات بعض المدارس الخصوصية.
وفي هذا الصدد، اشتكى عدد من أولياء أمور التلاميذ، من اقدام بعض المدارس الخصوصية على فرض اقتناء الكتب واللوازم المدرسية منهم.
وأضاف ذات المشتكون، أن إدارات المدارس المعنية، أضافت رسوم الكتب واللوازم المدرسية، الى رسوم التسجيل، مخبرين أولياء التلاميذ بتكلفهم بتوفير جميع الكتب والأدوات بمبلغ مالي وصفه الأباء ب”المرتفع”.
وتابع ذات المتحدثون، أن عددا منهم طالب إدارة المؤسسة بتمكينهم من لوائح الكتب والأدوات لاقتنائها من المكتبات، غير أن المؤسسة رفضت بدعوى عدم توفرها خارجا .
هذا وطالب أباء وأولياء أمور التلاميذ، الوزارة المعنية بالتدخل لوقف جشع بعض المؤسسات الخصوصية وحماية جيوب المغاربة منها.
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19 تعليقات
لايعقل للمدارس الخصوصية ان تفرض على أولياء أمور التلاميذ اقتناء الكتب المدرسية ولوازمها منهم …
في اعتقادي أن المدارس الخصوصية تبالغ في غلاء الاسعار المهولة في الكتب المدرسية ولوازمها لهذا من الواجب على وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لوقف هذه المهزلة في حق جيوب الآباء…
إن التكلفة الإجمالية في المدارس الخصوصية تفوق بكثير من المدارس العمومية لهذا يجب على جمعية اباء التلاميذ أن تجد حلا مناسبا من أجل مراعاة جيوب الآباء و الأمهات..
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنهم لا يراعون جيوب المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة وهو يتخبط مع الزمن ولقمة العيش من أجل أبنائه وبناته لتحقيق دراسة ممتازة جدا وفي المستوى..
أفضل دراسة ابنائي وبناتي في المدارس العمومية بكثير من المدارس الخصوصية وذالك راجع إلى الجودة العالية في المدارس العمومية حيث تخرج منها أطباء ومهندسين واساتذة وووووووو وغيرها … لأن أصلا المدارس الخصوصية سوى بروطوكول فقط هههههههههههه.
لقد تدهور التعليم عندما أصبحت الكتب بكثرة بدون فائدة واستفادة منها ..ملئ العقول بدون استفادة هههههههههههه منذ سنوات طويلة كان التلميذ يملؤ محفظته بكتاب القراءة والقرآن الكريم ودفترين ولوحة وقلم وطباشير ويستفيذ أكثر أما الآن عقول فارغة والفاهم يفهم هههههههههههه..
في نظري ان تكون الكتب المدرسية سواء في المدارس الخصوصية او العمومية موحدة في الأثمنة حتى لايكون هناك ميز عنصري….
المواطن المغربي مغلوب على امره ؛ معيشة قاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً في الأسعار الملتهبة والآن نحن مقبلين على دخول مدرسي جديد لهذا يجب على الحكومة أن تراعي بجدية أسعار الكتب المدرسية ولوازمها وأن تكون هناك إستراتيجية واضحة ووضع حلول مناسبة لاسعار الكتب لحمايةجيوب المغاربة..
إلى أي حد ستصلون بنا بهذه التصرفات الرذيلة في حق جيوب المواطن المغربي البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله اتقوا الله فينا .. أسعار مرتفعة جدا في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والمحروقات ووووووووووو وغيرها والآن جاء دور الكتب المدرسية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
الزيادة في اثمنة الكتب المدرسية ولوازمها وبالاخص في المدارس الخصوصية تعرف ارتفاعا مهولا ولا أحدا يحرك ساكنا ..
ارتفاع الأثمنة وانخفاظ مستوى الجودة هههههههههههه. حدث ولا حرج…
يهمهم سوى الأرباح فقط أما الإستفادة والجودة ليس في طبعهم هههههههههههه. والضحية هم التلاميذ والتلميذات…
يمصون دماء الآباء ولايشعرون بهم وبقساوة المعيشة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً بالاخص الوضعية الصعبة الراهنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المشكل الكبير راجع إلى عدم مراقبة مشددة على الأسعار الكتب المدرسية ولوازمها وبالاخص في المدارس الخصوصية بشكل جدي وكما يقال: الكل يلغي بلغاه والمسكين يتخبط مع الزمن ولقمة العيش من أجل عيشة راضية مرضية وموسم دراسي جيد جداً…
شخصيا افظل الدراسة في المدارس العمومية على المدارس الخصوصية …
المدارس الخصوصية مجرد لافتة مكتوبة على جدران المؤسسة فقط وبرطكول لدى بعض الأسر البورجوازية ….
تكلفة شراء الكتب المدرسية ولوازمها في المدارس الخصوصية اصبحت الأثمنة جد مرتفعة لهذا يجب وضع مخطط إيجابي لتفادي المشاكل بين المؤسسات التعليمية الخصوصية والاباء..
أصبح التلميذ لا يقدر على حمل المحفظة مما بدأ يشتكي من الألم في ظهره والاب في جيبه هههههههههههه.
إنها مهزلة في حق جيوب المواطن المغربي..لو كانت المدارس العمومية تتوفر على الجودة لتركوا الآباء متابعة ابنائهم الدراسة بها ولم يلجؤوا إلى المدارس الخصوصية….ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.