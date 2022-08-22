مدارس خصوصية تفرض على الآباء اقتناء الكتب المدرسية منها

هبة بريس

سخط واستياء عارمين، ذاك الذي يعم عدد من أباء وأولياء أمور التلاميذ، بسبب ممارسات وقرارات بعض المدارس الخصوصية.

وفي هذا الصدد، اشتكى عدد من أولياء أمور التلاميذ، من اقدام بعض المدارس الخصوصية على فرض اقتناء الكتب واللوازم المدرسية منهم.

وأضاف ذات المشتكون، أن إدارات المدارس المعنية، أضافت رسوم الكتب واللوازم المدرسية، الى رسوم التسجيل، مخبرين أولياء التلاميذ بتكلفهم بتوفير جميع الكتب والأدوات بمبلغ مالي وصفه الأباء ب”المرتفع”.

وتابع ذات المتحدثون، أن عددا منهم طالب إدارة المؤسسة بتمكينهم من لوائح الكتب والأدوات لاقتنائها من المكتبات، غير أن المؤسسة رفضت بدعوى عدم توفرها خارجا .

هذا وطالب أباء وأولياء أمور التلاميذ، الوزارة المعنية بالتدخل لوقف جشع بعض المؤسسات الخصوصية وحماية جيوب المغاربة منها.

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