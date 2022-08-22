الملك محمد السادس

مؤسسة المهرجان الإيطالي المغربي تشبد بالرؤية الملكية للنهوض بدور مغاربة العالم

2022-08-22 / 09:49
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هبة بريس

أكد عبد الله الخزرجي رئيس مؤسسة المهرجان الإيطالي المغربي ان الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة الملك والشعب، يجسد حكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في التعاطي مع قضايا مغاربة العالم بمختلف انتماءاتهم الثقافية والدينية باعتبارهم عتصرا فعالا في المسيرة التنموية التي تشهدها بلادنا.

وقال عبدالله الخزرجي في تصريح صحافي ان جلالة الملك وصع اليد على المشاكل الحقيقية التي يواجهها المغاربة المهاجرون المقيمون بالخارج انطلاقا من الإجراءات الادارية الى الصعوبات التي تواجههم حينما يفكرون في العودة للاستثمار في الوطن الأم، وعبر عن أمله ان يشكل الميثاق الجديد للاستثمار حافزا لمغاربة ايطاليا للاستثمار في بلدهم ودعم المشاريع الإنمائية في المناطق التي ينحدرون منها.

ودعا رئيس مؤسسة المهرجان الإيطالي المغربي الذي يحظى سنويا بالرعاية الملكية السامية الى اعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية حتى يستجيب للتطلعات الملكية ويساير رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في جعل هذه المؤسسات العمومية المشرفة على قطاع الجالية اكثر مواكبة لتطورات العصر واكثر انفتاحا على كفاءات مغاربة العالم باسلوب حديث وتواصل دائم وفعال.

وفي الختام اكد رئيس مؤسسة المهرجان الإيطالي المغربي تمسك مغاربة ايطاليا بانتمائهم الوطني وانخراطهم الدائم في الدفاع عن القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.

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