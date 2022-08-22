إختيار الطالبة المغربية ‘آية هراوي” كافضل الدبلوماسيين الشباب للدفاع عن قضايا الامم المتحدة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت الطالبة “آية هرواي” وهي في عمر 22 سنة، من الوصول إلى أعلى منظمة دولية مقرها بنيويورك ، بعد إختيارها ضمن ( افضل الدبلوماسيين الشباب ) .

الطالبة آية هراوي إبنة جهة سوس ماسة، تتابع دراستها بأمريكا في تخصص علوم سياسية ، ولدت ( آية) باكادير سنة 2001، وتابعت دراستها على مستوى التعليم الثانوي بمؤسسة الترجي الخصوصية، قبل أن تكمل دراستها الجامعية بكلية الحقوق جامعة إبن زهر التي حصلت بها على الإجازة والماستر.

قطعت ( أية هراوي ” أشواطا متعددة ليتم اختيارها من بين مئات الطلبة لهاته المهمة، بعد حصولها على شهادة العلوم السياسية من احدى الجامعات الامريكية، وبعد أشهر من الاستعدادات، تم تعيين البلدان حيث تمثل الامم المتحدة خلالها، وهي مهمة لن تكون سهلة، إذ ستكون سفيرة لحل القضايا الاكثر تعقيدا .

ملفات ساخنة على الطاولة، وعلى ( أية ) أن تدافع عنها أمام ممثلي الدول الأخرى، فهي مدعوة لتصبح مندوبة للامم المتحدة طيلة فترة التدريبات حيث سيكون عليها العمل بجد للدفاع عن مصالح هذه المنظمة عبر خلق نقاش يهدف إلى اقتراح حلول للتحديات المطروحة أمام دول المنظمة، كما أن رصيدها اللغوي باتقانها لخمس لغات ( العربية والعبرية والانجليزية والإسبانية.تم الفرنسية ) سيمكنها من التواصل بشكل أفضل مع الاخر .

وستشارك ” آية هراوي ” في لقاءات في اسطنبول من يوم 19 الى 21 غشت الجاري ، وبعدها لقاء في دبي وبنكوك ومصر وكوالا لامبور .

و تعد “أفضل الدبلوماسيين” منظمة مقرها نيويورك وتركز على تنظيم المحاكاة الدبلوماسية للأمم المتحدة والتي تعمل كمنصة للقادة الشباب وصناع التغيير لتبادل الأفكار وحل المشكلات العالمية الأكثر تحديًا. تعد هذه المحاكاة الدبلوماسية للأمم المتحدة وسيلة مثالية للدبلوماسيين الشباب لفهم مجموعة مهارات الضغط والتفكير النقدي التي ستمكنهم من أن يصبحوا دبلوماسيين أفضل .

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