طقس الاثنين.. انخفاض في حرارة الجو بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بانخفاض في درجات الحرارة بالسهول الشمالية والوسطى مع استمرار الطقس الحار بكل من منطقة سوس والجنوب الشرقي للمملكة وكذا بداخل الأقاليم الجنوبية.

وكالعادة، سي لاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية كثيفة بالقرب من السواحل، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة مرفوقة برعد فوق جبال الأطلس الكبير والصغير وسفوحهم الجنوبية الشرقية وأيضا بأقصى جنوب المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 30 و34 درجة بالشياضمة والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و30 درجة بالسهول المتواجدة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس، وستكون ما بين 14 و18 درجة بالمرتفعات والأطلس الكبير والمتوسط، وما بين 18 و24 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

كما سيلاحظ تناثر حبات من الغبار محليا بالأقاليم الصحراوية، في حين ستهب رياح قوية نوعا ما محلية بالجنوب والجنوب الشرقي والسهول الداخلية.

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