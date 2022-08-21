تلوث بيئي بسماء القنيطرة يطارد الحافظي وجمعيات تندد

2022-08-21 / 21:06
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

نددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع القنيطرة من استمرار انبعاث “الغبار الأسود” بشكل واسع بالمدينة ، بعد توصلها بشكايات مواطني المدينة، يؤكدون من خلالها بحسب بلاغ المنظمة الاضرار الصحية على العامة خصوصا الاطفال او الأشخاص المصابين بأمراض تنفسية.

وأكدت جمعية محلية معنية بالمجال البيئى بالمدينة ان الغبار المتطاير في سماء القنيطرة، يعود لإنبعاثات من فوهة محطة حرارية في ملكية المكتب الوطني للكهرباء، في حين أن مسؤولي المكتب لزموا الصمت إزاء هذه الوضعية، وهل المحطة الحرارية هي لوحدها من ينفث هذه الجسيمات في هواء القنيطرة، أم أن هناك مصانع أخرى مسؤولة عن ذلك.

جريمة بيئية تسائل ممثلي السلطات العاملية وكذلك ممثلي وزارة البيئة بالمدينة، ومدى وقوفهم على إحترام شروط البيئة بحسب مخرجات مؤتمر المناخ بمراكش، وكذلك بنود الميثاق الوطني للبيئة؟؟؟ .

وكشفت مصادر حقوقية من القنيطرة، أن هناك جهات تحاول تمويه الرأي العام عبر بلاغات تشير خلالها أن سواد سماء القنيطرة هو بسبب ارتفاع دراجات الحرارة، في حين أن مواطني المدينة يلامسون بشكل يومي الاضرار الجسدية والنفسية والمادية (اتساخ الملابس-السيارات-واجهات المنازل…..).·

ويأمل المواطنون أن تتدخل الحكومة بتنفيذ التزاماتها حول حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة والعمل على إعمال أفضل الممارسات لاستخدام حقوق الإنسان في صنع السياسات البيئية·

كما دعت الجمعيات البيئية تدخل عامل عمالة القنيطرة عبر الإنكباب على هذا الملف الذي يمس الصحة العامة بشكل مباشر لكافة ساكنة المدينة وزوارها.·

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