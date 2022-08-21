نادي المحامين بالمغرب يفتح خطوطا مجانية لمغاربة العالم

هبة بريس – الرباط

أعلن نادي المحامين بالمغرب عن فتح خطوطا هاتفية لعدد من أعضاءه من أجل التوجيه القانوني مجانا للجالية المغربية بالخارج.

ويصطدم أعضاء الجالية المغربية بالخارج بعدد من العراقيل القانونية خلال حلولهم صيفا بالمغرب في مايخص مشاريعهم و استثماراتهم مما يجعلهم يقضون جل عطلتهم الصيفية بين الإدارات و المحاكم.

وأوضح نادي المحامين بالمغرب على أنه سيتولى توجيه أعضاء الجالية المغربية بالخارج الذين لديهم مشاكل إدارية أو ذات طبيعة قضائية، والرد على استفساراتهم.

و قد شدد الملك محمد السادس، لثورة الملك و الشعب يوم أمس على إرساء سياسات عمومية و إطار تشريعي لتوطيد الارتباط بالوطن و مساطر ادارية تتناسب مع ظروفهم و تخصيص المواكبة اللازمة لهم

وأكد الملك محمد السادس، أن الحكومة تقوم بمجهودات كبيرة لضمان حسن استقبال مغاربة العالم و لكنها تظل غير كافية لأن عدد منهم ما زالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات، لقضاء أغراضهم الإدارية، أو إطلاق مشاريعهم. وهو ما يتعين معالجته.

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