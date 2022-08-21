حريق هائل يلتهم مساحة شاسعة من غابة جبل “اغيل” باقليم تاونات

هبة بريس - متابعة

شب حريق هائل زوال يومه الأحد، على مستوى غابة جبل إغيل بإقليم تاونات، حيث أتى على مساحة شاسعة من المجال الغابوي، قبل ان تنتقل السنة النيران الى اشجار الزيتون بحقول مجاورة للغابة .

واستنفر الحريق السلطات المحلية باقليم تطوان ، حيث سارعت فرق الاطفاء الى اخماد السنة النيران في محاولة لتطويقها والحيلولة دون اتساع نطاقها الى مناطق اخرى.

وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقا في النازلة، لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

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