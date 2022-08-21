حريق هائل يلتهم مساحة شاسعة من غابة جبل “اغيل” باقليم تاونات
هبة بريس - متابعة
شب حريق هائل زوال يومه الأحد، على مستوى غابة جبل إغيل بإقليم تاونات، حيث أتى على مساحة شاسعة من المجال الغابوي، قبل ان تنتقل السنة النيران الى اشجار الزيتون بحقول مجاورة للغابة .
واستنفر الحريق السلطات المحلية باقليم تطوان ، حيث سارعت فرق الاطفاء الى اخماد السنة النيران في محاولة لتطويقها والحيلولة دون اتساع نطاقها الى مناطق اخرى.
وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقا في النازلة، لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
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المجموع 6 آراء
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12 تعليقات
ياربي تستر
نسأل الله السلامة للجميع
مؤامرة عالمية على الغابات من أجل مصالح مادية.حسبنا الله ونعم الوكيل.
اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا استغفر الله العظيم واتوب اليه
الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم لطفك يارب العباد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا رأيْتُمُ الحَرِيقَ فَكَبِّرُوا فَإِنَّ التَّكْبِيرَ يُطْفئُهُ)
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم. لطفك بنا يا الله
اللهم اجرهم واجرنا من نار جهنم اللهم اجعل هذه النار بردا وسلاما وانزل عليها. غيثا نافعا يطفأها فانك الآمر بكن فيكون وانك كريم رأوف عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين
اللهم.الطف. بنا. يارب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
حسبي الله ونعم الوكيل
الله اكبر آلله اكبر الله اكبر
ياربي السلامة اللهم بردا وسلاما
اللهم أجرنا من عذاب النار
اللهم أجرنا من عذاب النار