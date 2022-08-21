الداخلة : إستنفار أمني كبير بعد إنتحار أربعيني

هبة بريس-اشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر خاص، أن حي النهضة إهتز قبل قليل من مساء يومه الأحد 21 غشت الجاري، على وقع انتحار أربعيني شنقا في ظروف غامضة حسب المصادر.

المعطيات الأولية التي توصلت بها صحفية” هبة بريس ″ أكدت أن الهالك إختار وضع حد لحياته شنقا بواسطة شريط قوماش متين، حيث أكدت مصادرنا أن الهالك البالغ من العمر 43 سنة يعمل بحارا.

وقد استنفرت الواقعة، السلطات المحلية بالملحقة الادارية الوحدة، وكذا عناصر الشرطة القضائية، و الأمن العمومي والشرطة العلمية، التي هرعت إلى مكان البلاغ فور علمها، حيث باشرت بفتح تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة، بالموازاة مع توجيه جثة الهالك لمستودع الأموات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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