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الداخلة : إستنفار أمني كبير بعد إنتحار أربعيني

2022-08-21 / 20:13
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هبة بريس-اشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر خاص، أن حي النهضة إهتز قبل قليل من مساء يومه الأحد 21 غشت الجاري، على وقع انتحار أربعيني شنقا في ظروف غامضة حسب المصادر.

المعطيات الأولية التي توصلت بها صحفية” هبة بريس ″ أكدت أن الهالك إختار وضع حد لحياته شنقا بواسطة شريط قوماش متين، حيث أكدت مصادرنا أن الهالك البالغ من العمر 43 سنة يعمل بحارا.

وقد استنفرت الواقعة، السلطات المحلية بالملحقة الادارية الوحدة، وكذا عناصر الشرطة القضائية، و الأمن العمومي والشرطة العلمية، التي هرعت إلى مكان البلاغ فور علمها، حيث باشرت بفتح تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة، بالموازاة مع توجيه جثة الهالك لمستودع الأموات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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‫39 تعليقات

  1. لاحول ولا قوة الا بالله العظيم..يا إخوان والله الإنتحار ماهو حل بالرغم من ضنك الحياة وضيق العيش والله ربنا نهى عن هذا الفعل.

  2. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وانا لله وانا اليه راجعون عليه رحمة الله واسكنه فسيح جناته وجمعه مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم امين والهم أهله وذويه واحبته الصبر والسلوان

  4. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان

  7. احيانا يكتئب المرء… ولا احد يعلم له وسيلة ايقاظ… فيفضل الإبتعاد النهائي مهما كانت عواقبه….
    اللهم اغفر له ذنوبه وكفر عنه سيئاته…. انتقل إليك وستكون به حنانا يا رحيم….

  8. اش هاد الحالة لي وصليها المغرب قوة انتحارات لا حولا ولا قوة الا بالله

  11. الله يغفر ليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 😥.مكيناش شي حاجة تستاهل نقتل نفسي .الله يسرنا دنيا وآخرة.والله يقوي إيماننا

  12. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

  13. اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك واشهد ملاىتك واشهد جميع خلقك انك أنت الله لآ إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وانا لله وانا اليه راجعون

  14. الله ارحمو ونحن نعلم الفقر والتهميش من طرف المسؤولين الي نهبوا البلاد والعباد هم سبب هده المشاكل

  15. الاءنتحار اءصبح حل لمشكل الفقر وتهميش والجوع وغير دالك الله يخد الحق فلي كن سباب

  16. والله تاهدشي ولا كايضر فالخاطر غير فضيحة مورا فضيحة الله يرزقنا حسن الخاتمة

  17. يا رب لطفك وعطفك ومغفرتك ورضاك والجنة
    ولا حول ولا قوة الا بالله
    اللهم انا نسالك حسن الخاتمة
    اللهم يامقلب القلوب تبث قلوبنا على دينك

  19. هذا هو الإنسان المسكين، يجري وراء سراب الدنيا الفاني حتى يهرم ويشيخ ثم يموت ويترك السراب خلفه…….!!!!

  20. الله يغفر ليه لا حول ولا قوة ءلا بالله العلي لعضيم الله يرحمو مسكين ضغوطات نفسية ءترت عليه الله يغفر ليه

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