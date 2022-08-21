الداخلة : إستنفار أمني كبير بعد إنتحار أربعيني
هبة بريس-اشعبان لحبيب
علمت هبة بريس من مصدر خاص، أن حي النهضة إهتز قبل قليل من مساء يومه الأحد 21 غشت الجاري، على وقع انتحار أربعيني شنقا في ظروف غامضة حسب المصادر.
المعطيات الأولية التي توصلت بها صحفية” هبة بريس ″ أكدت أن الهالك إختار وضع حد لحياته شنقا بواسطة شريط قوماش متين، حيث أكدت مصادرنا أن الهالك البالغ من العمر 43 سنة يعمل بحارا.
وقد استنفرت الواقعة، السلطات المحلية بالملحقة الادارية الوحدة، وكذا عناصر الشرطة القضائية، و الأمن العمومي والشرطة العلمية، التي هرعت إلى مكان البلاغ فور علمها، حيث باشرت بفتح تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة، بالموازاة مع توجيه جثة الهالك لمستودع الأموات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
39 تعليقات
انتحارفي عالم ولا بزاف حط نقة في حياتي الله يرحمو اويغفر اليه
لا حولة ولا قوة الا بالله يارب اخرجنا منها على خير
باربي تسلك امورنا على خير الله يرحمو مسكين ويغفرليه مبقا مايتعجب فهادالدنيا لقلوب ولات مغمما
(ألم تكن أرض الله واسعة فتهاحرو فيها )
لقيتي الفقر فبلاصة خويا وطلب الله يسر لك
الله يلطف بعباده ويحسن خاتمة الجميع واسترنا ويستركم بستره الجميل
مزال غنشوفو كثر من هادشي.الله يسترنا الناس مساكن تقهرات من هاذ البلاد لا حقوق حتى حاجة مكتفرح الظلم و الفساد و الرذيلة و زيد وزيد
نسأل الله السلامة هادشي ولا كيخلع علامات الساعة والناس غافلة السبب دلنا ومشاكلنا هو البعد عن الدين والله حتى ربي عز المسلمين بدينهم ولكن بعدو عليه ودلو فعيشتهم وفحياتهم.مكنتشفاش ولكن الله يرد بنا منرجعوش اللوم للدولة لهي اصلا ضد الدين الإسلامي ولكن نفوسنا لبعدات على الله وديننا.
عندما أرى احداث الدنيا في هذا الزمان أتخلى عن كثير من الأحلام والامنيات واتمسك بأمنية واحدة فقط أن يحسن الله خاتمتنا وخواتمكم 🤲🤲💔
الله يغفر ليه والله يقوينا
الفقر والتهميش وقلة الشيء ماساهلاش
رحمتك يا رب
بسم الله الرحمن الرحيم ” ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيما ” لن نكون أرحم بأنفسنا من الله مهما تكدرت المعيشة وساءت الأحوال فلا يحق لنا قتل الروح التي أودعنا الخالق إياها الانتحار خسران الدنيا والآخرة وتسليم لمكيدة إلشيطان اللهم إنا نسألك الثباث على الإيمان في زمن هاج بالفتن والأهواء والمنكرات اللهم تجاوز عنه واغفر له وارحمه.
خاص الاطباء النفسيين ديال المغرب كاملين يخرجو يشوفو الناس مالهوم راه بنادم ولا مريض
ياربي السلامة ما كاين غير قتل اغتصب انتحر …واش و لا عادي كل يوم نسمعو جريمة اش من زمان فين عيشين لا حول و لا قوة إلا بالله
لك الله يا وطني كل يوم مصيبه الانتحار الاغتصاب لا حول ولا قوه الا بالله
اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيءاته واسكنه فسيح جناتك انا لله وانا اليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل اللهم الطف بعبادك
الفقر ماشي عيب سيد الخلق عاش فقير لكن قلة الإيمان والبعد عن الدين فقط هي سبب العيشة السوداء لفيها اغلب المسلمين الا من رحم ربي.نسأل السلامة
الله يرحمه ويلطف بنا زمن لا يبشر بالخير
لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل الله يرحمو ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون البقاء لله
ياربي السلامة هادشي كتر بزاف اللهم احسن خاتمتنا يا ارحم الراحمين
مسكين ربي عالم به الله يشوف من حاله و يشمله برحمته الواسعة