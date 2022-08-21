أزمة الطاقة ..أضواء خافتة وتدفئة منخفضة بملاعب ألمانيا

هبة بريس- وكالات

أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى دفع الألمان إلى البحث عن سبل الحفاظ على الطاقة، وأوضح تقرير نشرته شبكة «دويتش فيله» الألمانية، اليوم الأربعاء، أن جهود الحفاظ على الطاقة امتدت إلى الدوري الألماني «البوندسليغا»، رغم صعوبة الوصول إلى حل يرضي كل الأندية (18 نادياً)، بينما يثار جدل حول إقامة المباريات مساء تحت الأضواء الكاشفة.

ويقول نادي فرايبورغ إنه سعى إلى أن يجعل نفسه مستقلاً عن تقلبات أسعار الطاقة، منذ فترة طويلة، والاعتماد على الطاقة المستدامة، موضحاً أن ملعبه الجديد، الذي بدأ تشغيله الشهر الماضي فقط، في مقدمة استخدام الطاقة المتجددة، حيث يضم 6200 من ألواح الطاقة الشمسية، تغطي سطح الملعب، وتنتج نحو 2.4 ميغاواط، ولا يتفوق عليه في ذلك، إلا ملعب جالاتا سراي التركي في إسطنبول، والذي يضم 10 آلاف و400 من ألواح الطاقة الشمسية، وتنتج 4.2 ميغاواط.

وتعتبر مدينة فرايبورغ الألمانية من أكثر مدن ألمانيا سطوعاً، مع أكثر من 1700 ساعة من أشعة الشمس في السنة، ولذلك يتم تلبية أغلب احتياجات الاستاد من الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، بينما تتم تدفئة الملعب من الحرارة الناتجة عن مصنع كيميائي قريب منه.

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