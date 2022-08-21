عشريني ينهي حياته بطريقة مأساوية بشفشاون

هبة بريس - مكتب طنجة

شهد دوار الهبطيين بجماعة باب تازة التابعة ترابيا لاقليم شفشاون ، واقعة انتحار شاب في العشرينيات من العمر بعد تناوله سم الفئران .

وبحسب مصادر محلية، فإن الهالك لم يمر على زواجه سوى أربعة أيام، حيث عثر عليه في حالة حرجة بعد تناوله كمية من السم حيث ليلفظ انفاسه الاخيرة رغم محاولات انقاذه .

وقد تم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بشفشاون، فيما باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة الاليمة.

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