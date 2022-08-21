عشريني ينهي حياته بطريقة مأساوية بشفشاون
هبة بريس - مكتب طنجة
شهد دوار الهبطيين بجماعة باب تازة التابعة ترابيا لاقليم شفشاون ، واقعة انتحار شاب في العشرينيات من العمر بعد تناوله سم الفئران .
وبحسب مصادر محلية، فإن الهالك لم يمر على زواجه سوى أربعة أيام، حيث عثر عليه في حالة حرجة بعد تناوله كمية من السم حيث ليلفظ انفاسه الاخيرة رغم محاولات انقاذه .
وقد تم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بشفشاون، فيما باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة الاليمة.
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27 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون كل نهار كتكاتر هد ظاهرة دالانتحار بزاف
لا حول ولا قوة الا بالله هاذ الظاهرة غادا وكتنتشر بزاف فالاقليم حطم الرقم القياسي
كل من ينتحر
مريض نفسي
!!؟؟
لا إلاه إلا الله محمد رسول الله الموت واحدة والاسباب كثيرا ومختلفة أظن من بين هذه الأسباب أتهميش وعدم لا مبلات بالناس القرويين لا مدارس لاطرقان لا فرص شغل الأمر أصبح خطيراخصوصا إقليم شفشاون
ومن المسؤول عن كل هذه الإنتحارات
شيء مؤسف كل يوم تقريبا تقع حالة إنتحار ماهي الدوافع ؟ وما هي الأسباب ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله
انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمو وصبر ناسو كما صبر سيدنا ايوب عاليه السلام يارب
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة
لا حول ولا قوه الا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم إغفر له وارحمه لا حول ولا قوه الا بالله
لاحول ولاقوة الا بالله اللهم اغفر له وارحمه
رحمه الله رحمة واسعة وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ان لله وان اليه راجعون اللهم الرحمه يارب العالمين
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته والله يصبر اهله وان لله وان اليه راجعون
لاحول ولا قوة الا بالله ..نسأل الله السلامة والعافية
انا لله وانا اليه راجعون
السؤال المطروح علاش الشاون هادو المناطق المجاورة ن فيهاحالات الانتحار بزاف
لا حول و لا قوة إلا بالله ..الإقليم المنتحر .إنا لله و إنا إليه راجعون
شفت هاد شفشاوان كتر فيها انتحار
السبب الاول هو السحر والشعوذة والتي تجعله يعش حالة نفسية
وبزاااف على هاد حالات الإنتحار لي فشاون، هادشي ماشي طبيعي حطمت الرقم القياسي في حالات الإنتحار لاحول ولا قوة إلى بالله العلي العظيم