الحسيمة ..اعتقال 5 متورطين في اندلاع حريق غابة جبل ” اغاندرو”

هبة بريس - الحسيمة

اعتقلت مصالح الدرك الملكي اليوم السبت 20 غشت، خمسة أشخاص ، للاشتباه في تورطهم في إضرام النار عمدا وإحداث خسائر مادية بملك غابوي تابع للدولة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم ، بمنطقة تارجيست ، وذلك على خلفية الحرائق التي اندلعت بجل “اغاندور” وأتت على مساحة واسعة من الغطاء الغابوي المكون أساسا من أشجار الأرز ، بتراب جماعة عبد الغاية السواحل اقليم الحسيمة .

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، للتحقيق معهم وتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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