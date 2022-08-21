الحسيمة ..اعتقال 5 متورطين في اندلاع حريق غابة جبل ” اغاندرو”
هبة بريس - الحسيمة
اعتقلت مصالح الدرك الملكي اليوم السبت 20 غشت، خمسة أشخاص ، للاشتباه في تورطهم في إضرام النار عمدا وإحداث خسائر مادية بملك غابوي تابع للدولة.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهم ، بمنطقة تارجيست ، وذلك على خلفية الحرائق التي اندلعت بجل “اغاندور” وأتت على مساحة واسعة من الغطاء الغابوي المكون أساسا من أشجار الأرز ، بتراب جماعة عبد الغاية السواحل اقليم الحسيمة .
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، للتحقيق معهم وتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
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6 تعليقات
الله يلطف يارب
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
يالطيف النار تنتقل من مكان إلى آخر اللهم نسألك اللطف بعبادك المسلمين
الله يخود فهم الحق هد لي كيرو أفعال الشياطين
كيشعلها بلعاني باش اوسعو الأرضي
لله يلطف بينا هد صيف كثرت العافية وشنو باقي ماجي لله واعلم نتمناو يسيطرو عليها فسعات القديمة