العاهل الاسباني يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب

هبة بريس -

توص الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من عاهل المملكة الإسبانية، الملك فيليبي السادس، وذلك بمناسبة عيد الشباب المجيد.

وعبر الملك فيليبي السادس، في هذه البرقية، عن أخلص وأصدق التهاني لجلالة الملك بهذه المناسبة، معربا “باسم الملكة وباسمي الخاص عن أفضل المتمنيات بالسعادة الشخصية لجلالتكم ولأسرتكم الملكية وللشعب المغربي العزيز”.

كما جدد الملك فيليبي السادس، بهذه المناسبة، احترامه الفائق وتقديره الشخصي لجلالة الملك محمد السادس.

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