البعمري ل”هبة بريس”: الملك وجه خطابا واضحا لفرنسا التي لم ترد الخروج من منطقتها الرمادية

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

قال المحامي والباحث في قضايا الصحراء ، نوفل البعمري ، أن خطاب الملك في ذكرى ثورة الملك و الشعب لهذه السنة ، حمل عدة أبعاد وطنية ودولية، و هي أبعاد تعكس ما تم إنجازه في عدة ملفات تحضى بأولوية في أجندة المغرب .

وأضاف البعمري في تصريح لموقع “هبة بريس “، انه كان لافتا في الخطاب الملكي في الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، أن يذكر الملك محمد السادس بما تحقق دبلوماسيا و هو يستعرض الدول التي اعترفت مؤخرا بمغربية الصحراء و بالمبادرة المغربية كحل وحيد لطي الملف،سواء ألمانيا أو إسبانيا أو صربيا أو غيرها من الدول التي تنوعت جغرافيتها القارية التي تمتد من أروبا إلى أفريقيا، ثم اسيا و امريكا الشمالية و اللاتينية.

وأسترسل البعمري في التصريح ذاته ، بالقول ان هذه المكتسبات الدبلوماسية في قضية الصحراء كانت بفضل الحوار الذي قاده الملك بشكل مباشر مع عدة دول انتهت كلها بانتراع المغرب لمواقف داعمة لسيادته على الأقاليم الصحراوية والتي انعكست إيجاباً على القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بتبنيه للطرح المغربي كحل وحيد للملف.

واعتبر الباحث في قضايا الصحراء المغربية ، ان الخطاب الملكي في شقه المتعلق بالحديث عن الشركاء و الحلفاء التقليديين و الجدد ، هو رسالة واضحة إلى فرنسا التي لم ترد الى الآن الخروج من منطقتها الرمادية و الضبابية في العلاقة بالموقف من ملف الصحراء.

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