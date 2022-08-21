البعمري ل”هبة بريس”: الملك وجه خطابا واضحا لفرنسا التي لم ترد الخروج من منطقتها الرمادية

2022-08-21 / 19:05
5

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

قال المحامي والباحث في قضايا الصحراء ، نوفل البعمري ، أن خطاب الملك في ذكرى ثورة الملك و الشعب لهذه السنة ، حمل عدة أبعاد وطنية ودولية، و هي أبعاد تعكس ما تم إنجازه في عدة ملفات تحضى بأولوية في أجندة المغرب .

وأضاف البعمري في تصريح لموقع “هبة بريس “، انه كان لافتا في الخطاب الملكي في الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، أن يذكر الملك محمد السادس بما تحقق دبلوماسيا و هو يستعرض الدول التي اعترفت مؤخرا بمغربية الصحراء و بالمبادرة المغربية كحل وحيد لطي الملف،سواء ألمانيا أو إسبانيا أو صربيا أو غيرها من الدول التي تنوعت جغرافيتها القارية التي تمتد من أروبا إلى أفريقيا، ثم اسيا و امريكا الشمالية و اللاتينية.

وأسترسل البعمري في التصريح ذاته ، بالقول ان هذه المكتسبات الدبلوماسية في قضية الصحراء كانت بفضل الحوار الذي قاده الملك بشكل مباشر مع عدة دول انتهت كلها بانتراع المغرب لمواقف داعمة لسيادته على الأقاليم الصحراوية والتي انعكست إيجاباً على القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بتبنيه للطرح المغربي كحل وحيد للملف.

واعتبر الباحث في قضايا الصحراء المغربية ، ان الخطاب الملكي في شقه المتعلق بالحديث عن الشركاء و الحلفاء التقليديين و الجدد ، هو رسالة واضحة إلى فرنسا التي لم ترد الى الآن الخروج من منطقتها الرمادية و الضبابية في العلاقة بالموقف من ملف الصحراء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الطائفة اليهودية المغربية بتورونتو تجدد تأكيد تعبئتها خلف الملك للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب

الطائفة اليهودية المغربية بتورونتو تجدد تأكيد تعبئتها خلف الملك…

2022-08-21 / 21:39
Photo of أخنوش: الملك برهن عن التزام راسخ في التعاطي مع قضايا الشباب

أخنوش: الملك برهن عن التزام راسخ في التعاطي مع…

2022-08-21 / 17:50
Photo of العاهل السعودي يهنئ الملك بمناسبة عيد الشباب

العاهل السعودي يهنئ الملك بمناسبة عيد الشباب

2022-08-21 / 17:11
Photo of الأحرار: الخطاب الملكي يشكل تجسيدا متجددا للتلاحم القوي بين الملك والشعب

الأحرار: الخطاب الملكي يشكل تجسيدا متجددا للتلاحم القوي بين…

2022-08-21 / 12:48
Photo of الشرقاوي: هذه رسائل الخطاب الملكي ل5 ملايين مهاجر مغربي

الشرقاوي: هذه رسائل الخطاب الملكي ل5 ملايين مهاجر مغربي

2022-08-21 / 11:26
Photo of صحيفة عبرية: زيارة سرية لوزير إسرائيلي للمغرب لبحث تسليم مجرمين

صحيفة عبرية: زيارة سرية لوزير إسرائيلي للمغرب لبحث تسليم…

2022-08-21 / 09:58
Photo of الملك محمد السادس يدعو لإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب الجالية المغربية

الملك محمد السادس يدعو لإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات…

2022-08-20 / 22:01
Photo of الملك محمد السادس يشيد بجهود أفراد الجالية في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية

الملك محمد السادس يشيد بجهود أفراد الجالية في الدفاع…

2022-08-20 / 21:46
Photo of الملك محمد السادس‬⁩: أربعون في المائة من دول افريقيا فتحت قنصليات في الداخلة و العيون

الملك محمد السادس‬⁩: أربعون في المائة من دول افريقيا…

2022-08-20 / 21:33
Photo of الملك محمد السادس : ندعو الشركاء التقليديين والجدد الى تبني موقف واضح من مغربية الصحراء

الملك محمد السادس : ندعو الشركاء التقليديين والجدد الى…

2022-08-20 / 21:27

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق