طنجة..فرقة مكافحة العصابات تضع حدا لنشاط مروجين للأقراص المهلوسة
أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن طنجة بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس السبت، شاب وفتاة يبلغان من العمر 31 و27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة نفعية بشارع الجيش الملكي بمدينة طنجة، وذلك على خلفية الاشتباه في حيازتهما لكمية من الأقراص الطبية المخدرة المعدة للترويج، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من العثور بحوزتهما على 2700 قرص مخدر من نوع “Rivotril”.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
16 تعليقات
نستنكر مثل هذه الأفعال الإجرامية في جميع المدن المغربية ونسأل الله العفو والسلامة إلى شبابنا
المؤبد إن شاء الله، و تحية لرجال الأمن.
تحية وتنويه لرجال الامن .
زوينة ديك ذوي السوابق القضائية !
حيث العقوبات فاشلة والاجرام ماعمرو يسالي دائما حلقة مفرغة والمواطن هو الضحية
جميع المدن غرقت بحبوب الهلوسة حتى الدواوير لم تسلم من ذلك، مايتم ضبطه ما هو إلى قطرة من بحر المخدرات التي تغرق المغرب
تحية لرجال الامن وربي يعينكم ان شاء الله
نتمنى التوفيق الشرطة القضائية على المجهودات التي تقوم بها في جميع الاحياء خصوصا حي الوفاء
اكفس حاجه هيااا مدينة كترو فيهاااا جرائم وشفارة لي دل يستاهل لعقوبة ولي دار شي حاجة خايبة خاصو اكبر عقوبة
الاعدام بالرصاص للحيوات المفترسة
الله يغبرهم هما ولي بحالهم
لا للمخدرأت
بارك الله فيكم وبجهودكم النشامى
كل الاحترام والتقدر لرجال الامن العام ومكافحة المخدرات الله يعطيكم العافية
كل احترام وتقدر لرجال الامن ومكافحة المخدرا
جهودكم مباركه
الله يحمي ابناكم مثل ما حميتم ابنانا تمنياتي لكم في الدنيا والاخرة حفظكم الله