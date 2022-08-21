طنجة..فرقة مكافحة العصابات تضع حدا لنشاط مروجين للأقراص المهلوسة

هبة بريس - مكتب طنجة

أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن طنجة بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس السبت، شاب وفتاة يبلغان من العمر 31 و27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة نفعية بشارع الجيش الملكي بمدينة طنجة، وذلك على خلفية الاشتباه في حيازتهما لكمية من الأقراص الطبية المخدرة المعدة للترويج، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من العثور بحوزتهما على 2700 قرص مخدر من نوع “Rivotril”.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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