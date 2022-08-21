سياح أجانب بشارات تحمل خريطة المغرب مبتورة يستنفر سلطات طنجة
هبة بريس - مكتب طنجة
استنفر حمل سياح أجانب بالمدينة القديمة لطنجة، لشارات تظهر خريطة المغرب مبتورة عن صحرائها ، سلطات المدينة .
وبحسب مصادر موقع “هبة بريس ” فان مجموعة من السياح الأجانب معظمهم اسبان قادمين من مدينة مراكش مع إحدى وكالة الاسفار، كانوا في جولة سياحية بالمدينة العتيقة لطنجة، يحملون شارات لخريطة المغرب مبتورة عن صحرائه مما اضطر مجموعة من التجار وسكان المدينة العتيقة إلى توقيفهم واستدعاء الشرطة إلى عين المكان.
واضافت المصادر ،ان السلطات الامنية ، قامت بمرافقة السياح لفتح تحقيق في الموضوع .
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يجب البحث مع هؤلاء السياح عن كيفية دخولهم الى التراب المغربي وهم يتجولون بازياء تظهر خريطة المغرب مبتورة واين قاموا بارتداء هذه الازياء هل بالفندق الذي كانوا يقيمون به ام بالشارع العام واين هي الشرطة السياحية من هذا كله يجب اليقظة و الحزم مع مثل هذه الامور التي تمس بوحدتنا الترابية
تلك هي الخريطة المعتمدة بالامم المتحدة والاتحاد الافريقي وهي نفس الخريطة التي وضعها المغرب فب ملف انضمامه الى الاتحاد الافريقي وهؤلاء اجانب ليسوا مجبرين على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء