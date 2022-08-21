سياح أجانب بشارات تحمل خريطة المغرب مبتورة يستنفر سلطات طنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

استنفر حمل سياح أجانب بالمدينة القديمة لطنجة، لشارات تظهر خريطة المغرب مبتورة عن صحرائها ، سلطات المدينة .

وبحسب مصادر موقع “هبة بريس ” فان مجموعة من السياح الأجانب معظمهم اسبان قادمين من مدينة مراكش مع إحدى وكالة الاسفار، كانوا في جولة سياحية بالمدينة العتيقة لطنجة، يحملون شارات لخريطة المغرب مبتورة عن صحرائه مما اضطر مجموعة من التجار وسكان المدينة العتيقة إلى توقيفهم واستدعاء الشرطة إلى عين المكان.

واضافت المصادر ،ان السلطات الامنية ، قامت بمرافقة السياح لفتح تحقيق في الموضوع .

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