عزيز أخنوش

أخنوش: الملك برهن عن التزام راسخ في التعاطي مع قضايا الشباب

2022-08-21 / 17:50
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هبة بريس - الرباط

هنأ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب الذي يصادف يومه الأحد 21 غشت.

وقال أخنوش في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” “بحلول ذكرى عيد الشباب المجيدة، يشرفني أن أتقدم بأحر التهاني وبآيات الولاء والإخلاص لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في هذه المناسبة التي تصادف الذكرى الـ59 لميلاد جلالته”.

وأضاف أخنوش مدونا “منذ اعتلاء جلالته عرش أجداده المنعمين وهو يبرهن عن التزام راسخ في التعاطي مع قضايا الشباب بهدف الإدماج الحقيقي لهذه الفئة التي جعلها جلالته، بفضل قرارات تستهدفها، عنصرا ثمينا لبلادنا، في مسار بناء مغرب المستقبل.”

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‫12 تعليقات

  2. لم نعد نعرف ماذا نحارب الوباء….أم البلاء…!!
    أم الغباء.أم الغلاء. أم قلة الحياء…!! حسبي الله ونعم الوكيل اخنوش ارحل #dégage akhenouch

  3. هاذيك راها هضرت سيدنا الله ينصرو وفهمناها اش جاي بوجهك تفهمنا هضر لنا على غلاء الأسعار والبترول اش داك والدول هضر على الغلاء الي قهرت بها عباد الله .حسبنا الله ونعم الوكيل

  4. عاش الملك محمد السادس نصره الله وأيده
    ملك لكل المغاربة المقيمين في المملكة والمقيمين في الخارج المملكة

  6. كل عام وجلالتنا بالف خير وصحة وعافية يارب العالمين الله ابارك فعمر سيدي

  8. في الخطاب الملكي تحدت عن الشباب باعتباره ركيزة اساسية ولذا نرجو التطبيق من الحكومة بالاهتمام بهته الفئة

  12. هذا الكلام يعنيك يا رئيس الحكومة لأنكم لم تفعلوا شيئا يُذكَر لصالح الشباب، ولا داعي للحديث الفارغ عن فرصة وأوراش لأنها برامج لاتسمن ولا تغني من جوع، العب لعبة أخرى…المغاربة قالوا لك ارحل لأنك كسابقيك، لم يجدوا معك تشغيلا ولارخاء ولاصحة، ولا أي شيء يذكرونك عليه بخير…غير الشيح والريح وإجبارية التلقيح !!!

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