العاهل السعودي يهنئ الملك بمناسبة عيد الشباب

هبة بريس

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة عيد الشباب.

ومما جاء في برقية خادم الحرمين الشريفين “يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلدكم، أن نبعث لجلالتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار”.

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