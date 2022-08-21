الصحة: أزيد من 6.7 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد 21 غشت، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 101 شخصا، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و 734 ألف و628 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و379 ألف و721 شخصا، مقابل 24 مليون و887 ألف و870 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 35 ألف و979 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و263 ألف و985 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و247 ألف و51 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (10)، ومراكش آسفي (9)، وطنجة تطوان الحسيمة (7)، والرباط سلا القنيطرة (4)، والشرق (4)، وفاس مكناس (3)، وبني ملال خنيفرة (2)، ودرعة تافيلالت (2)، وكلميم واد نون (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 664 حالة، في حين تم تسجيل حالتين خطرتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 19 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,4 في المائة.

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