إعتقال ثلاثيني بتر يد سيدة بواسطة ( سيف) باولاد التايمة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بتنسيق بين فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن أكادير ، والشرطة القضائية بمفوضية أولاد التايمة ، تم اعتقال شاب ثلاثيني من دوي السوابق القضائية صباح اليوم الأحد 21 غشت الجاري، متهم ببتر يد سيدة بحي الحريشة على هوامش المدينة .

وقالت مصادر الجريدة، أن مصالح الأمن أوقفت شخص آخر، قام بمساعدة المتهم في الهروب من المدينة نحو إحدى الجماعات الترابية ضواحي مدينة أولاد التايمة.

نفس المصادر ، أشارت أن المتهم قام بالهجوم على منزل إحدى العائلات ، بواسطة سلاح أبيض ( سيف ) ووجه لسيدة ضربة على مستوى اليد وقطعها ولاذا بالفرار .

وحسب نفس المصادر، فإن خلافا نشب بين المهاجم والعائلة الضحية، بعدما قام أحد أفراد هذه الأخيرة بتحريض كلب على الجاني الذي لم يمهلهم كثيرا حيث تسلح بسيف كبير وهاجم العائلة بمنزلها، حيث تسبب في بتر يد سيدة وإصابة شخصين آخرين بجروح بليغة عجلت بنقلهم للمستشفى.

وقد تم وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه امام انظار النيابة العامة المختصة.

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