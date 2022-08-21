شفاء السيدة الأمريكية الأولى من فيروس كورونا

هبة بريس - وكالات

قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن نتيجة اختبارين أجريا للسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن للكشف عن كورونا، جاءت سلبية بعدما أمضت 5 أيام في العزل بعد فحص أظهر إصابتها بالمرض.

وقال المتحدث باسمها في بيان، ”بعد البقاء في العزل لمدة 5 أيام وتلقي نتائج سلبية لاختبارين متتاليين للكشف عن كورونا، ستغادر السيدة الأولى ساوث كارولاينا في وقت لاحق اليوم إلى ديلاوير“.

وذكر البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن نتيجة اختبار كورونا للسيدة الأولى جاءت إيجابية وأنها تعاني أعراضا خفيفة.

وتعافى الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه مؤخرا من الفيروس.

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