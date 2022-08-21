الوزيرة عمور تشجع على السياحة الداخلية وتقضي عطلتها الصيفية بجزر “زنجبار”

2022-08-21 / 16:03
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هبة بريس - الرباط

في الوقت التي تشجع فيه وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور على السياحة الداخلية، تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لقضاء الوزيرة عطلتها بجزر زنجبار.

الوزيرة التي لا تفوت أية مناسبة سواء في تصريحاتها الأجنبية أو في جلساتها البرلمانية، لتشجيع مغاربة الداخل والخارج على السياحة الداخلية، اختارت قضاء عطلتها الصيفية رفقة أسرتها خارج أرض الوطن.

وحسب ذات النشطاء، فقد أدت الوزيرة نفقات العطلة بالعملة الصعبة، رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومتجاهلة المشاكل التي يتخبط بها القطاع والتي قد تفاقم من أزمته.

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