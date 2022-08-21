الوزيرة عمور تشجع على السياحة الداخلية وتقضي عطلتها الصيفية بجزر “زنجبار”
هبة بريس - الرباط
في الوقت التي تشجع فيه وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور على السياحة الداخلية، تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لقضاء الوزيرة عطلتها بجزر زنجبار.
الوزيرة التي لا تفوت أية مناسبة سواء في تصريحاتها الأجنبية أو في جلساتها البرلمانية، لتشجيع مغاربة الداخل والخارج على السياحة الداخلية، اختارت قضاء عطلتها الصيفية رفقة أسرتها خارج أرض الوطن.
وحسب ذات النشطاء، فقد أدت الوزيرة نفقات العطلة بالعملة الصعبة، رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومتجاهلة المشاكل التي يتخبط بها القطاع والتي قد تفاقم من أزمته.
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14 تعليقات
وزيرة المحترمة قصدت جزيرة زنجبار في مهمة و ليست للسياحة فهي تطمح في قدوم السياح من هناك كما إنها لشهرتها الكاسحة تجد صعوبة في السفر داخل المغرب لذا تفضل الإبتعاد قدر الإمكان.
السياحة الداخلية غالية عليها بحالنا المغاربة
هدا تشجيع لمغاربة العالم اما الجالية المقيمة بالداخل لها الله
حكومة مليون وجه= النفاق بعينه.مايقولونه بالنهار يخالف مايقولونه بالليل مثل السكارى.
هاد الوزراء ديال المغرب كيضحك علينا
تبارك الله عليها الواحد هو لي يزنجبر السياحة الداخلية عدروها ربما تقام عليها رخص من المغرب
إذا كانت تشجع السياحة الداخلية فعليها أن تشجعها من عقر دارها وأن تشارك مع متتبعيها صورا من مناطق المغرب الخلابة التي تزخر بها بلادنا
هؤلاء لايهمهم من المغرب سوى ما ياخدون منه
هذا نوع من النفاق البلاد تعيش أزمة اقتصادية والوزيرة تقضي عطلتها خارج البلاد مع انها كانت من اول الداعين والناصحين الى تشجيع السياحة الداخلية يقولون ما لا يفعلون
لفقيه لي تسنينا بركتو …
عادي جدا
le tourisme est réservé aux ministres et ceux qui ont les moyens ,se payer des vacances l’intérieur du pays c’est devenue impossible pour les pauvres et avec des commerçants véreux quitte font payer un œuf au plat à 10 dh et partout les prix flambent dans tous les secteurs c’est un gouvernement qui se fout de la gueule des marocains.
ما ينقص من يحكمنا ومن يهرب اموالنا هي الوطنية.والوطنية تولد معك ولا تكتسبها مع الوقت .
النفاق السياسي
الاقوال شيئ و الافعال شيئ اخر