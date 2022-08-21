مطاردة “فوكَيد” تنتهي باحتجاز عنصرين للشرطة السياحية بمراكش

2022-08-21 / 15:26
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هبة بريس - مراكش

شهدت عرصة الغزايل بتراب مقاطعة مراكش المدينة، قبيل قليل من ظهر اليوم الأحد 21 غشت الجاري، حالة استنفار أمني بعد تعرض عنصرين من الفرقة السياحية للإحتجاز داخل منزل.

وبحسب المعطيات الحصرية التي توصلت بها صحيفة “هبة بريس”، فإن عنصري الفرقة السياحية لمحا مرشدا سياحيا غير مرخص (فوكيد) وهو بصدد بيع قطعة من مخدر “الشيرا” لسياح أجانب، فتدخلا لإيقافه غير أنه فر ودخل إلى أحد المنازل، ما دفع عنصري الشرطة إلى اقتحام الأخير للقبض عليه، غير أنهما تعرض للإحتجاز من طرف المشتبه فيه وباقي الأشخاص القاطنين بالمنزل المذكور.

وتضيف نفس المعطيات، أن والي أمن مراكش انتقل إلى عين المكان بمعية نائب رئيس المنطقة الأمنية الخامسة (المدينة العتيقة)، حيث قامت عناصر الفرقة الجهوية للتدخل المعروفة اختصارا بـ”BRI”، باقتحام المنزل وتحرير عنصري الشرطة السياحية، واعتقال المتورطين في عملية الإحتجاز وإحالتهم على مصالح الدائرة الأمنية الثالثة ببا أغمات. اوك

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‫3 تعليقات

  1. هذاك سرهم. راه البيوت عندها حرمة. وباش يدخل البوليسي خاصو ترخيص. اذن السيبة ولات فالبلاد

  2. تطاول غير مسموح به وخصوصا في حق رجال الأمن لهذا يجب الحكم على هؤلاء المعتدين باقصى العقوبات الممكنة للحد من هذه السلوكات المنحرفة.

  3. هادشي بزاف.بدينا بتعنيف الأساتذة تم الأصول و اصلنا للمس بهيبة المخزن فين انوصلو

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