مطاردة “فوكَيد” تنتهي باحتجاز عنصرين للشرطة السياحية بمراكش

هبة بريس - مراكش

شهدت عرصة الغزايل بتراب مقاطعة مراكش المدينة، قبيل قليل من ظهر اليوم الأحد 21 غشت الجاري، حالة استنفار أمني بعد تعرض عنصرين من الفرقة السياحية للإحتجاز داخل منزل.

وبحسب المعطيات الحصرية التي توصلت بها صحيفة “هبة بريس”، فإن عنصري الفرقة السياحية لمحا مرشدا سياحيا غير مرخص (فوكيد) وهو بصدد بيع قطعة من مخدر “الشيرا” لسياح أجانب، فتدخلا لإيقافه غير أنه فر ودخل إلى أحد المنازل، ما دفع عنصري الشرطة إلى اقتحام الأخير للقبض عليه، غير أنهما تعرض للإحتجاز من طرف المشتبه فيه وباقي الأشخاص القاطنين بالمنزل المذكور.

وتضيف نفس المعطيات، أن والي أمن مراكش انتقل إلى عين المكان بمعية نائب رئيس المنطقة الأمنية الخامسة (المدينة العتيقة)، حيث قامت عناصر الفرقة الجهوية للتدخل المعروفة اختصارا بـ”BRI”، باقتحام المنزل وتحرير عنصري الشرطة السياحية، واعتقال المتورطين في عملية الإحتجاز وإحالتهم على مصالح الدائرة الأمنية الثالثة ببا أغمات. اوك

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