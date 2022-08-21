مصرع مهندستين معماريتين في حادثة سير ضواحي الرشيدية

هبة بريس - الرشيدية

لقيت مهندستان معماريتان مصرعهما، فجر اليوم الاحد 21 غشت الجاري، بطريق سد الحسن الداخل “البراج” بضواخي مدينة الرشيدية, على إثر حادثة سير نجمت عن اصطدام سيارة خفيفةمن نوع ” مرسيديس 220″ بشجرة ثم عمود كهربائي.

وأفاد مصدر مطلع ل” هبة بريس” ان الحادثة وقعت في حدود الخامسة من صباح اليوم الاحد قرب محطة الوقود “وينكسو” بطريق “البراج”، ونجمت عن وفاة المهندسة المعمارية ” ال.ب”، 27 سنة، والتي كانت تعمل قيد حياتها بولاية جهة درعة تافيلالت ، والمهندسة المعمارية “ه.با”، 27 سنة، تعمل لحسابها الخاص، بعدما عملت في وقت سابق مهندسة بالوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت.

وفتحت مصالح الدرك الملكي بحثا أوليا في أسباب وظروف الحادثة المميتة؛ فيما تم الإشراف على نقل جثامين الضحيتين الى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية .

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