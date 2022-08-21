الصورة تعبيرية

مصرع مهندستين معماريتين في حادثة سير ضواحي الرشيدية

2022-08-21 / 15:05
4
هبة بريس - الرشيدية

لقيت مهندستان معماريتان مصرعهما، فجر اليوم الاحد 21 غشت الجاري، بطريق سد الحسن الداخل “البراج” بضواخي مدينة الرشيدية, على إثر حادثة سير نجمت عن اصطدام سيارة خفيفةمن نوع ” مرسيديس 220″ بشجرة ثم عمود كهربائي.

وأفاد مصدر مطلع ل” هبة بريس” ان الحادثة وقعت في حدود الخامسة من صباح اليوم الاحد قرب محطة الوقود “وينكسو” بطريق “البراج”، ونجمت عن وفاة المهندسة المعمارية ” ال.ب”، 27 سنة، والتي كانت تعمل قيد حياتها بولاية جهة درعة تافيلالت ، والمهندسة المعمارية “ه.با”، 27 سنة، تعمل لحسابها الخاص، بعدما عملت في وقت سابق مهندسة بالوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت.

وفتحت مصالح الدرك الملكي بحثا أوليا في أسباب وظروف الحادثة المميتة؛ فيما تم الإشراف على نقل جثامين الضحيتين الى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرصاص يلعلع بآزرو لتوقيف شخصين عرضا عناصر أمن للخطر

الرصاص يلعلع بآزرو لتوقيف شخصين عرضا عناصر أمن للخطر

2022-08-21 / 11:53
Photo of قتيل وجرحى جراء حادث مميت ضواحي كلميم..

قتيل وجرحى جراء حادث مميت ضواحي كلميم..

2022-08-20 / 20:01
Photo of مأساة بالمحمدية.. شاحنة تدهس شابين داخل سيارتهما

مأساة بالمحمدية.. شاحنة تدهس شابين داخل سيارتهما

2022-08-20 / 16:13
Photo of أمن أكادير يكشف حقيقة قتل سيدة بمتنزه للمشي

أمن أكادير يكشف حقيقة قتل سيدة بمتنزه للمشي

2022-08-20 / 11:38
Photo of تارودانت : إستمرار فاجعة ريان ..سقوط طفلة في بئر مهجور

تارودانت : إستمرار فاجعة ريان ..سقوط طفلة في بئر…

2022-08-19 / 20:18
Photo of الناظور.. إيقاف 6 أشخاص وحجز حوالي 3 أطنان من مخدر الشيرا

الناظور.. إيقاف 6 أشخاص وحجز حوالي 3 أطنان من…

2022-08-19 / 17:31
Photo of عاجل.. اندلاع حريق هائل بغابة “اغندور” ضواحي الحسيمة

عاجل.. اندلاع حريق هائل بغابة “اغندور” ضواحي الحسيمة

2022-08-19 / 16:51
Photo of الرصاص يلعلع بمكناس لتوقيف شخص هدد الأمن ب”سيفين”

الرصاص يلعلع بمكناس لتوقيف شخص هدد الأمن ب”سيفين”

2022-08-19 / 14:08
Photo of طانطان:  وفاة طفل غرقا بمصب واد درعة

طانطان:  وفاة طفل غرقا بمصب واد درعة

2022-08-19 / 09:25
Photo of عشرات المواطنون يتبرعون بالدم للمصابين بفاجعة “خريبكة” (+فيديو)

عشرات المواطنون يتبرعون بالدم للمصابين بفاجعة “خريبكة” (+فيديو)

2022-08-18 / 18:07

‫4 تعليقات

  2. إن لله وإن إليه راجعون رحمة الله عليهما والهم اهلهما الصبر والسلوان.

  4. يقولون ما لا يفعلون. حسبي الله ونعم الوكيل. المغرب بقرة حلوب للانتهازيين من ابناء جلدته. جلهم هكذا المسؤولون ان لم يكن كلهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق