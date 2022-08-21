الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية بمصالح الأمن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدن الدار البيضاء والرباط ومراكش وإمنتانوت.
وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، خمسة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن العمومي، من بينها تعيين رئيس لمنطقة أمن المحاميد بمدينة مراكش ورئيس للمفوضية الجهوية للشرطة بإمنتانوت، فضلا عن تعيين رئيس للدائرة الثانية للشرطة بمدينة مراكش دائما.
وعلى مستوى مدينة الدار البيضاء، همّت هذه اللائحة تعيين نائب لرئيس منطقة أمن ميناء الدار البيضاء، فيما شهدت ولاية أمن الرباط تعيين رئيس لوحدة “حذر” الأمنية التابعة لمجموعة حماية المنشآت الحساسة.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية متواصلة تروم الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
2 تعليقات
هنا بالبرنوصي بالضبط ببلوك 1و2و3 قرب جامع الجبلي اصبحت الازقة كنوادي ليلية للتزود بمادة الحشيش والقرقوبي والنفحة وتوافد عدد مهم من المدمنين والمجرمين المدججين في بعض الاحيان باسلحة بيضاء وكلاب خطيرة لاقتناة المدكورة من بزناسة يسكنون المنطقة وما اكثرهم في غياب تام لتدخلات امنية مما جعل المنطقة امنة لممارسة الاعمال المشبوهة فلدا نطالب السيد الحموشي بالتدخل لفك هذا الحصار عن الساكنة التي دقت درعا من العربدات الليلية لساعات متاخرة وموسيقى وروائح الجوانات والكيف والتبول على والحيطان من جراء تجرع البيرة والروج وشكرا
مايزيد الفساد الاخلاقي لشبابنا ؛ صمت اعوان السلطة والحياد السلبي لهذه الشريحة من الموظفين الامنيين وغياب التنسيق بينهم وبين الشرطة المغربية مما يضر بمصلحة البلاد والعباد؛ واعتقد تشكيل دورية خماسية تتكون من النيابة العامة؛ من رجال السلطة واعوانهم؛ من رجال الامن ومن المخبرين المهنيين الذين يتمتعون بالكفاءة؛ بهذا العمل المشترك؛ تكون نتائج الحملات التطهيرية من الشوائب الامنية ايجابية*