الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية بمصالح الأمن

2022-08-21 / 13:25
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هبة بريس

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدن الدار البيضاء والرباط ومراكش وإمنتانوت.

وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، خمسة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن العمومي، من بينها تعيين رئيس لمنطقة أمن المحاميد بمدينة مراكش ورئيس للمفوضية الجهوية للشرطة بإمنتانوت، فضلا عن تعيين رئيس للدائرة الثانية للشرطة بمدينة مراكش دائما.

وعلى مستوى مدينة الدار البيضاء، همّت هذه اللائحة تعيين نائب لرئيس منطقة أمن ميناء الدار البيضاء، فيما شهدت ولاية أمن الرباط تعيين رئيس لوحدة “حذر” الأمنية التابعة لمجموعة حماية المنشآت الحساسة.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية متواصلة تروم الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

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