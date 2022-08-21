فاجعة خريبكة.. وزارة التجهيز تخرج عن صمتها وتعلن عن توسعة الطريق
خرجت وزارة التجهيز عن صمتها، بخصوص حالة الطريق الوطنية رقم 11 التي عرفت فاجعة انقلاب حافلة لنقل المسافرين يوم الأربعاء المنصرم.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنها قررت برمجة توسيع هذه الطريق إلى 10 أمتار، وتقويتها في إطار اتفاقية شراكة تم عقدها بتمويل تناصفي شهر أكتوبر 2021 مع المجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة.
وأضافت الوزارة، أن المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بخريبكة، أبرمت صفقتين نهاية شهر أبريل 2022 لتوسيع وتقوية هذا الطريق بمبلغ إجمالي يقدر ب 110 مليون درهم، حيث توجد صفقة الشطر الأول الممتد على طول 12 كلم انطلاقا من مدخل مدينة خريبكة في طور الإسناد النهائي (التأشيرة والمصادقة)، بتكلفة 63 مليون درهم على أن تبدأ الأشغال خلال شهر شتنبر القادم بمدة زمنية محددة ب 12 شهرا.
وشدد الوزارة على أنها تخصص حيزا هاما من تدخلاتها للرفع من مستوى الخدمات لصالح مستعملي الطريق وتحسين شروط السلامة الطرقية حيث أن 45% من ميزانيتها تصرف في الصيانة الطرقية، وينضاف إلى ذلك تخصيص حوالي مليار درهم للمعالجة بشكل تدريجي للنقط السوداء التي تعرف ارتفاعا ملحوظا في مؤشر حوادث السير.
8 تعليقات
ليس فقط الطريق الوطنية رقم 11بل طرقات عديدة في كل ربوع المملكة تحتاج الاصلاح والتوعية.
طرقات مهترئة وضيقة وبنية تحتية هشة أصبحت سببا مهما في عديد من الحوادث.
طرقات عدة في المغرب بحاجة الى التوسعة والاصلاح لأنها أصبحت تشكل خطرا على مستعملي الطريق
تعتبر الطرقات من اللبنات الأساسية للبنية التحتية القوية لكل بلد فيجب أن تحضى بالاولوية لا على مستوى الاصلاح ولا على مستوى التوسعة.
عدا عن تهور بعض السائقين على الطريق فإن الطرقات تشكل سببا مهما في الحوادث المسجلة والتي أودت بحياة الآلاف من الضحايا.
خاصنا حتا تموت قبيلة من لمغاربا عادا تتحرك الوزارة، دائما غياب سياسات عمومية استباقية واستراتيجية، والاكتفاء بردود الأفعال…
مسؤولون فاسدون مرتشون وخونة ولا يقيمون وزنا المغاربة لأنهم أمنوا العقاب.
لا يجب على الوزارة الوصية إنتظار فاجعة مماثلة لتفكر في إصلاح وتوسعة الطرقات فالطرقات تعتبر لبنة أساسية من لبنات البنية التحتية المتينة لكل بلد.
أما بالنسبة للطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات و مراكش خاصة الشطر الأول الذي يربط اكيم و امرزكان لا احد يراقب اين وصلت الأشغال ؟ هل هناك تقدم ام لا ؟ لكن في الواقع ليس هناك اي تقدم مقطع جد جد صعب حفر 6 سنوات ولا تقدم يذكر اقول بين اكيم و امرزكان