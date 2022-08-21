فاجعة خريبكة.. وزارة التجهيز تخرج عن صمتها وتعلن عن توسعة الطريق

هبة بريس

خرجت وزارة التجهيز عن صمتها، بخصوص حالة الطريق الوطنية رقم 11 التي عرفت فاجعة انقلاب حافلة لنقل المسافرين يوم الأربعاء المنصرم.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنها قررت برمجة توسيع هذه الطريق إلى 10 أمتار، وتقويتها في إطار اتفاقية شراكة تم عقدها بتمويل تناصفي شهر أكتوبر 2021 مع المجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة.

وأضافت الوزارة، أن المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بخريبكة، أبرمت صفقتين نهاية شهر أبريل 2022 لتوسيع وتقوية هذا الطريق بمبلغ إجمالي يقدر ب 110 مليون درهم، حيث توجد صفقة الشطر الأول الممتد على طول 12 كلم انطلاقا من مدخل مدينة خريبكة في طور الإسناد النهائي (التأشيرة والمصادقة)، بتكلفة 63 مليون درهم على أن تبدأ الأشغال خلال شهر شتنبر القادم بمدة زمنية محددة ب 12 شهرا.

وشدد الوزارة على أنها تخصص حيزا هاما من تدخلاتها للرفع من مستوى الخدمات لصالح مستعملي الطريق وتحسين شروط السلامة الطرقية حيث أن 45% من ميزانيتها تصرف في الصيانة الطرقية، وينضاف إلى ذلك تخصيص حوالي مليار درهم للمعالجة بشكل تدريجي للنقط السوداء التي تعرف ارتفاعا ملحوظا في مؤشر حوادث السير.

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