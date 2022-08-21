الرصاص يلعلع بآزرو لتوقيف شخصين عرضا عناصر أمن للخطر

2022-08-21 / 11:53
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هبة بريس

اضطر ضابط شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة آزرو لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، مساء يوم السبت 20 غشت الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و22 سنة، من ذوي السوابق القضائية، عرض أحدهما موظف الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال أداة راضة.

وكان ضابط الشرطة قد تدخل لتوقيف المشتبه فيه الأول الذي تم ضبطه متلبسا بحيازة وترويج مجموعة من علب اللصاق المستعمل في التخدير، قبل أن يتدخل شريكه من أجل عرقلة إجراءات التوقيف من خلال تهديد موظف الشرطة باستعمال أداة راضة، الأمر الذي اضطر هذا الأخير لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عيارات تحذيرية مكنت من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف المشتبه فيهما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.

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