الملك محمد السادس

الشرقاوي: هذه رسائل الخطاب الملكي ل5 ملايين مهاجر مغربي

2022-08-21 / 11:26
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هبة بريس - لبنى ابروك

عدَّد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، عمر الشرقاوي، رسائل الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، ل5 ملايين مهاجر مغربي.

وفي هذا الصدد، ذكر الشرقاوي، أن جلالة الملك أكد على أن الدولة قامت بمجهودات كبيرة في ملف الجالية لكن ما تحقق غير كاف ويحتاج لمجهود إضافي، مطالبا الحكومة بتعديلات تهم تدبير ملف الجالية، لا سيما على المستوى التشريعي والمؤسساتي.

وركز جلالته على أهمية أخذ إصلاح الإطار التشريعي، والسياسات العمومية والمساطر الإدارية بعين الاعتبار خصوصيات الجالية وتتناسب مع ظروفهم، مع ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة، مع الكفاءات المغربية بالخارج، بما في ذلك المغاربة اليهود.

ودعا جلالته الى إحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها، بالإضافة إلى تيسير البيئة المناسبة للجالية للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد .

وأضاف المحلل السياسي، أن هذه الرسائل تستوجب 3 مخرجات على الأقل، وتتمثل في المخرج التشريعي واعادة النظر في المنظومة القانونية ، وهنا دور الحكومة والبرلمان للتقدم بمشاريع ومقترحات قوانين خلال السنة التشريعية المقبلة.

ثم المخرج المؤسساتي الدستوري والذي يتطلب اعادة النظر بشكل جوهري في مجلس الجالية الذي ارتقى به الدستور الى مؤسسة دستورية، وثالثا المخرج المؤسساتي التنفيذي، يقتضي اعادة النظر في قطاع الجالية التابع لوزارة الخارجية، وهذا قد يفترض تعديلا حكوميا من خلال تعيين كاتب دولة أو وزير منتدب لتدبير القطاع.

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تعليق واحد

  1. سالينا مع الداخل بقيلكم غي الخارج
    الجالية المغربية لم تجد خيرا في وطنهم، لذلك هجروا
    سبحان الله المغرب يتكلم وكأنه انتهى من الداخل ووفر التعليم والصحة و الشغل

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