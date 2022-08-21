شيرين: الجمهور أعادني للحياة

2022-08-21 / 11:04
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هبة بريس - وكالات

توجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بحفلها في اختتام مهرجان قرطاج الدولي بدورته 56، إلى الجمهور بالشكر، نظرا لوقوفه إلى جانبها بعد مرحلة صعبة مرت بها.

وقالت شيرين إنها تقف على مسرح مهرجان قرطاج رغم متاعبها الصحية، إلا أن الجمهور أعادها للحياة، معبرة عن امتنانها لكل من ساندها في الأزمة النفسية التي مرت بها في الأشهر الأخيرة بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب.

وغنت شيرين على امتداد ساعة ونصف باقة من أشهر أغانيها الرومانسية و منها “مشاعر ” و “أنا كثير” و “كثير بنعشق” و الكذابين” و “صبري قليل”، كما قدمت مقطعا من أغنية “ودارت الأيام” لأم كلثوم.

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