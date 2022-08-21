مصرع ابنة دوغين “عقل بوتين” بانفجار سيارة.. وشكوك حول “اغتيال مدبر”

هبة بريس - وكالات

أثار مقتل داريا دوجينا، ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين، الذي يوصف بأنه ”عقل“ الرئيس فلاديمير بوتين، و“المرشد الروحي“ لغزو روسيا لأوكرانيا، شكوكا بأن الحادث اغتيال مدبر، ربما كان يستهدف والدها، كون السيارة التي انفجرت بها هي سيارته.

وكانت وكالة الأنباء الروسية الرسمية ”تاس“ أفادت بأن داريا دوجينا، لقيت مصرعها يوم السبت، عندما انفجرت السيارة التي كانت تستقلها في منطقة موسكو، بحسب ما نقلت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية.

وقال أندريه كراسنوف، رئيس الحركة الاجتماعية روسكي جريزون (الأفق الروسي) والقريب من أسرة الفتاة، إن دوجينا قُتِلت عندما اشتعلت النيران في سيارتها بعد انفجار.

وأضاف في وصف الحادث ”عندما استدارت دوجينا على الطريق السريع بالقرب من قرية بولشية، وقع انفجار واشتعلت النيران في السيارة على الفور“.

وتابع أن ”النيران اجتاحتها بالكامل.. فقدت السيطرة لأنها كانت تقود بسرعة عالية وتوجهت إلى الجانب الآخر من الطريق“.

وبدأت صور آثار الانفجار تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الروسية يوم السبت، حيث ظهرت سيارة تحترق على جانب الطريق، وقد تحطمت وتناثرت أجزاؤها في المنطقة المحيطة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0