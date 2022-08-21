للمرة الثانية.. جينيفر لوبيز وبن أفليك يحتفلان بزواجهما 

هبة بريس - وكالات

احتفل النجمان جنيفر لوبيز وبن أفليك، السبت، بزفافهما للمرة الثانية خلال شهر، داخل دارة فخمة يملكها نجم فيلم “غودويل هانتينغ”، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وتزوج النجمان في لاس فيغاس في منتصف يوليو الماضي، لكنهما كرّسا زواجهما رسمياً مجدداً السبت، هذه المرة أمام الأصدقاء والعائلة في مجمع يملكه أفليك بمساحة تبلغ 35 هكتارا على الواجهة البحرية في ولاية جورجيا جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وذكرت مجلة “بيبل” أن من بين مشاهير هوليوود الذين حضروا الاحتفالات التي استمرت ثلاثة أيام، مات ديمون صديق أفليك، والمخرج كيفن سميث.

وارتدى الضيوف ملابس بيضاء بالكامل، بينما ارتدت لوبيز فستاناً من تصميم رالف لورين مصنوعاً في إيطاليا، بحسب قناة “فوكس نيوز”.

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