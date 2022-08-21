ترقية القائد الإقليمي للدرك الملكي بإفران لرتبة رائد كومندار وتعيينه بالرباط

2022-08-21 / 10:05
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ع محياوي - هبة بريس

أفادت مصادر لموقع هبة بريس أن النقيب ” ياسر فتحي” القائد الإقليمي للدرك الملكي بسرية إقليم إفران، قد تمت ترقيته إلى رتبة رائد (كومندار) من طرف القيادة العليا للدرك.

وتعتبر هذه الترقية المستحقة تتويجا لمسار هذا الرجل الذي يمتاز بأخلاق عالية مع بذله مجهودات كبيرة في محاربة الجريمة، حيث تمكن من استتباب الأمن باقليم إفران، وحارب تجار المخدرات وحارب ظاهرة الفراقشية بامتياز بالاقليم ليسقط عدة عصابات و كدا ظاهرة اعتراض السبيل ، وتدخل هذه العملية النوعية في إطار الخطة الأمنية الإستباقية لتأمين مربي الماشية وحماية حظائرهم من السرقة، التي فعلتها سرية الدرك الملكي بإفران، والتي تستهدف محاصرة “ظاهرة الفراقشية” وإبعاد اللصوص من الإشتغال داخل النفوذ الترابي المذكور، و ذلك بتقديم عدد كبير منهم الى العدالة، وشوهد في عدة تدخلات ميدانية لتوقيف الخارجين عن القانون والمبحوث عنهم.

ورحبت فعاليات المجتمع المدني بهذه الترقية، الرجل المناسب في المكان المناسب ، وكان في المستوى المطلوب لعامل الاقليم في جميع اجتماعاته وتدخلاته الميدانية كما ساهم بشكل كبير في أن تمر الانتخابات التشريعية السابقة في أحسن الظروف رفقة السلطات المحلية .

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