مقابل 8 دولارات.. حفيدة ملكة بريطانيا تعمل لتأمين مصروفها الجامعي

هبة بريس - وكالات

تعمل حفيدة ملكة بريطانيا، لويز وندسور، عدة أيام في الأسبوع مقابل الحد الأدنى للأجور تقريباً، في مركزٍ لمستلزمات الحدائق قبل التحاقها بالجامعة، بحسب ما قالت صحيفة Metro البريطانية، السبت، 20 غشت 2022.

حصلت لويز على وظيفةٍ بـ8 دولارات في الساعة، رغم أنها تعيش في قصر بقيمة 35.4 مليون دولار في باغشوت بارك بمقاطعة ساري.

و شوهدت ابنة الأمير إدوارد وصوفي، كونتيسة ويسيكس، البالغة من العمر 18 عاماً، تضحك مع العملاء قبل الذهاب إلى جامعة سانت أندروز.

من المقرر أن تدرس لويز اللغة الإنجليزية في المعهد الاسكتلندي، حيث التقى الأمير وليام وكيت ميدلتون.

يُقال إن لويز شوهدت تساعد في أعمال الحرث وتحيّي العملاء، وتشذب النباتات وتزرعها في مركز مستلزمات الحدائق.

قال أحد المتسوقين لصحيفة The Sun البريطانية: “كنت أعلم أن أزمة تكلفة المعيشة كانت سيئة، لكنني لم أعتقد أنني سأرى حفيدة الملكة تعمل في مركز لمستلزمات الحدائق”.

وقال زبون آخر، قدمت له حفيدة الملكة الخدمة في المركز: “لم أصدق أنها لويز. كان عليّ أن أدقق النظر فيها كي أتأكد”.

فيما قالت إنغريد سيوارد، محررة مجلة Majesty البريطانية: “أليس من الرائع أن تلف حفيدة الملكة أكمامها لتقوم بوظيفةٍ صيفية قبل الذهاب إلى الجامعة، تماماً مثل أي مراهق عادي آخر”.

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