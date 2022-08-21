عامل إقليم إفران يترأس مراسيم الإنصات للخطاب الملكي

2022-08-21 / 09:42
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ع محياوي - هبة بريس

ترأس عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران مساء يوم أمس السبت 20 غشت 2022 بقاعة المناظرات التابعة لعمالة الإقليم، مراسيم الانصات للخطاب الملكي السامي، الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس نصره الله لشعبه الوفي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب.

وتابع مراسيم الانصات للخطاب الملكي السامي إلى جانب عامل الإقليم، الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إفران، ورئيس المجلس الإقليمي للعمالة ، ورجال السلطة، ورئيس المجلس العلمي المحلي لتارودانت، وبرلمانيين، ومنتخبين، وشخصيات أمنية وعسكرية، ورؤساء المصالح الخارجية، ومدير فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عصام القرني بالإقليم، وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وعدد من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، والصحافة والاعلام.

استهلت فعاليات الحفل بكلمة مدير فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة وجيش التحرير التابع للمندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير حول هاته الذكرى الخالدة وأكد أنها حدث تاريخي جيلي ونوعي جسد أروع صور التلاحم الوثيق بين العرش والشعب، بين القمة والقاعدة في سبيل عزة الوطن وكرامته والدود عن حريته واستقلاله وسيادته ووحدته، وأضاف طولى لنا وهنيئا بذكرى الملحمة الكبرى لثورة الملك والشعب في دكراها التاسعة والستين التي نصل بها الماضي بالحاضر والمستقبل وفاء لأرواح الشهداء وشرفاء الوطن الغر الميامين، كما ترحم على أرواح الشهداء الذين قضوا نحبهم دفاعا عن الحرية والاستقلال.

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