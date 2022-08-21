طقس الأحد.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-08-21 / 09:28
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المناطق الداخلية الشمالية و الوسطى، والجنوب الشرقي و كذا بداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ كالعادة تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية وبأمطار جد خفيفة و محلية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي و سواحل البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن نزول قطرات مطرية مرفوقة برعد فوق جبال الأطلس والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية و أيضا بأقصى جنوب المملكة.

كما يرتقب تناثر الغبار بالجنوب و بالجنوب الشرقي للبلاد، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما على السواحل الوسطى و الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و34 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و28 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والمناطق المتواجدة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس. و ستكون ما بين 16 و23 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع فوق منطقة طنجة، ووسط البلاد و شمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستعرف بعض الانخفاض الطفيف أو ستبقى مستقرة بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وبين طنجة والعرائش، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين آسفي وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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