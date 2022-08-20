ظهور فيديو آخر لرئيسة وزراء فنلندا وهي ترقص في ملهى
مازال النقاش بشأن رقص رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين في حفل، يشغل أذهان الشعب، فيما ظهر فيديو آخر لها في ملهى ليلي وهي ترقص مع مغن، حيث يبدو وكأنه يميل عليها إما لهمس بشيء في أذنها أو تقبيلها، وهو ما نفاه الاثنان.
تواجه رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين (36 عامًا) انتقادات متصاعدة منذ ظهور فيديو لها يوم الخميس (18 آب/أغسطس 2022) وهي ترقص مع بعض الأصدقاء المشاهير في منزل خاص قبل أن تزور حانتين.
وفي أحدث فيديو، يمكن رؤية مارين وهي ترقص مع المغني أوسيفيرتا (39 عامًا) ويتلامسان من آن لآخر. ويبدو لوهلة أن الموسيقي يميل عليها إما لهمس بشيء في أذنها أو تقبيلها، بحسب منتقدي مارين.
وقالت رئيسة الوزراء في مؤتمر صحفي الجمعة (19 آب/أغسطس 2022)، إنها لا تتذكر أنه تم تقبيلها، وأضافت: “لقد شاهدت الفيديو بنفسي وأعتقد أن الأمر يشبه أن أحدًا يقول لي شيئًا”، وتابعت: “هذا صحيح، أنا متزوجة، وأعتقد أنها مسألة تخص حياتي الشخصية، ولن أعقب بتفصيل أكثر عليها.. ولا أعتقد أن شيئًا غير ملائم يحدث في ذلك الفيديو
38 تعليقات
فنلندا اسعد شعب بالعالم لعام ٢٠٢١
من حق رئيسة الوزراء تعيش حياتها الخاصه بالطريقة التي تعجبها مادام لم تخالف القانون
المهم انها تقوم بعملها كما يرام وحياتها الشخصية تبقى خاصة بها وتفعل فيها وبها ما تريد.
حياتهم الخاصة هم احرار !! عار في دول دمقراطيه. يتحدثون على حياة الناس الخاصة ترقص ….
لا أعلم لماذا هذه الضجة اولا هؤلاء الناس هم بشر و من حقهم ان يحتفلو و ان يعيشو حياتهم الشخصية طالما لا يقصرون في اعمالهم و لكن الذي يجب أن يحاسب هو من نشر هذا المقطع من دون اذن و قامو بنشره لايذاء رئيسة الوزراء.
لكن يتناسب مع سنها ، منصب وزير يناسب سن معين … السن مهم جدا لمعيار ضبط السلوكيات و الخبرة في الحياة
هل فعلت ذلك أثناء عملها ؟
اذا لأ
فهي اذا حرة بحياتها الشخصية
اصلا ضغط العمل يجعل الانسان يقوم بأكثر من ذلك بحياته الخاصة
ما أروعها …..تقود بلادها بشكل رائع باقتصاد من أقوى الاقتصادات بالعالم وشعب من أسعد الشعوب وأغناهم بالعالم ….يحق لها أن ترقص
حياتها الخاصة و هي حرك فيما تفعله وتريد القيام به
خاصة في دولة ديموقراطية بحق فهي تفرغ الضغط الهائل والنسؤوليات الملقاة عليها
دول تقاد من قبل المراهقين والدي لم يستوي الفهم لديهم
يتصورون لكل شي حريته العمل والمنصب يختلف عن حياتهم الخاصة
حقها الطبيعي خارج أوقات العمل
كانت ترقص
جريمه اذا رقصت
العدل اساس الحكم
الحرية الشخصية حق واجب لكل انسان عندما لاتمس الاخر
الحرية الشخصية حق واجب لكل انسان عندما لاتمس الاخر
يحاربون الاسلام وفي الاخير يرجعون إلى فطرة الأخلاق التي كانوا هم ايضا عليها قبل غزو الفكر التحريري الغير أخلاقي في دول الغر.ب , الحمد لله على نعمه الاسلام
هذه انسانة لها خصوصياتها الشخصية كفى انها تقوم بواجبها فرقصها لا يؤثر في خدمة شعبها و بلادها و لا يثنيها عن واجبها فهي لا تاتي بمضرة لشعبها
هي رئيسة وزراء ولا عارضة أزياء؟ 🙂❤
عندما تكون رئيسة وزراء فلابد ان تكون صلاحيتها ان تمنع منعا باتا بالتصوير لتعيش حياتها الخاصة بها من دون مزاحمات…
لم ترقص داخل البرلمان شنو مشكلتهم هی انسانه عندها حیاتها الشخصیه