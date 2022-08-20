سوق الصرف: الدرهم ينخفض بنسبة 0,90 في المائة أمام الأورو

2022-08-20 / 22:45
7
هبة بريس- و م ع

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,90 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 1,57 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 11 إلى 17 غشت الجاري.

وأشار البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، إلى أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 336,9 مليار درهم في 12 غشت 2022، أي بارتفاع قدره 1,7 في المائة من أسبوع لآخر، و12,5 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، ما مجموعه 105,5 مليار درهم، من بينها 39,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و38,6 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و27,1 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأورد بنك المغرب أنه على مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,7 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 17 غشت الجاري (تاريخ الاستحقاق 18 غشت)، مبلغ 39,57 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وأبرز البنك المركزي أنه بخصوص سوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر « مازي » بنسبة 1,5 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 8,9 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور الأسبوعي يعكس، بالأساس، ارتفاع مؤشرات قطاعات « الاتصالات » بـ 2,4 في المائة، و »البنوك » بنسبة 1,6 في المائة، و »البناء ومواد البناء » بنسبة 1,5 في المائة. وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعي « الكهرباء » و »الصناعة الصيدلانية » بنسبة 1,3 في المائة لكل منهما.

وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 296,8 مليون درهم مقابل 160,8 مليون درهم قبل أسبوع. وبالنسبة للسوق المركزية للأسهم، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 49,3 مليون درهم بعد 32 مليون درهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجواهري ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم

الجواهري ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم

2022-08-20 / 17:33
Photo of بنك المغرب: الدرهم ينخفض بنسبة 0,90% أمام الأورو

بنك المغرب: الدرهم ينخفض بنسبة 0,90% أمام الأورو

2022-08-20 / 15:42
Photo of عجز السيولة البنكية يتفاقم إلى أزيد من 94 مليار درهم 

عجز السيولة البنكية يتفاقم إلى أزيد من 94 مليار…

2022-08-20 / 12:23
Photo of ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والزيوت والمحروقات.. والحسيمة الأغلى وطنيا

ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والزيوت والمحروقات.. والحسيمة الأغلى وطنيا

2022-08-19 / 13:39
Photo of الفاو: تراجع أسعار الحبوب والزيوت عالميا

الفاو: تراجع أسعار الحبوب والزيوت عالميا

2022-08-19 / 11:58

مرة أخرى.. البتكوين يتراجع عن مستوى 24 ألف دولار

2022-08-18 / 11:31
Photo of صندوق النقد العربي يتوقع نموا نسبيا بنحو 6.3%

صندوق النقد العربي يتوقع نموا نسبيا بنحو 6.3%

2022-08-17 / 15:14
Photo of بريطانيا.. التضخم يبلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاما

بريطانيا.. التضخم يبلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاما

2022-08-17 / 12:29
Photo of تقرير: ارتفاع أسعار العقار بالبيضاء والرباط وطنجة

تقرير: ارتفاع أسعار العقار بالبيضاء والرباط وطنجة

2022-08-17 / 10:10
Photo of البنك الدولي يدعم المغرب لمواجهة الكوارث وتغير المناخ

البنك الدولي يدعم المغرب لمواجهة الكوارث وتغير المناخ

2022-08-17 / 09:40

‫7 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق