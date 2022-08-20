بن الصديق يسقط خصمه الروماني بالضربة القاضية

تمكن المقاتل المغربي جمال بن صديق من اسقاط خصمه الروماني، بينجامين أديغبويي، في نزال أجري يومه السبت، بمدينة دوسلدورف الألمانية، ضمن أمسية “Glory 81” للكيك بوكسينغ.

وبدا المقاتل المغربي مسيطرا على النزال منذ البداية، حيث كال مجموعة من اللكمات لخصمه الذي سقط على الأرض، قبل أن يعاود النهوض مرة أخرى.

واستغل بن صديق الأمر لصالحه، حيث سارع لحسم النزال بمجموعة من اللكمات التي طرحت المقاتل الروماني أرضا، ما دفع الحكم لإيقاف النزال وإعلان انتصار جمال بن صديق.

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